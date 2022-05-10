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У Києві з початку вторгнення зруйновано 390 будівель, понад 200 – багатоквартирні будинки

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 16:48
зруйнована забудова на лук'янівській площі в києві. фото: getty images

За даними київської місцевої влади, з 24 лютого російські окупанти зруйнували в столиці 390 будівель, із них 222 – багатоквартирні будинки.

Джерело: facebook-сторінка Київської міської ради з коментарем мера міста Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися в свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро. 

Інші будинки фахівці ще обстежують, аби визначити ступінь пошкоджень. Сьогодні ми можемо сказати що 17 столичних будинків отримали значні пошкодження, і ми чекаємо на рекомендації експертів".

Деталі: У міськраді повідомили, що від обстрілів та бомбардувань пошкоджені будівлі 75 освітніх закладів, з яких 30 – дошкільні. А також 17 закладів охорони здоров’я й 11 закладів культури.

Кличко додав, що загальна вартість усіх робіт з відбудови становить 70 мільйонів євро. Міська рада провела консультації з представниками Європейського банку розвитку і реконструкції щодо надання фінансування для відбудови.

За словами Кличка, всіх мешканців, які втратили домівки від обстрілів росіян, розселили в тимчасовому житлі. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Кличко заявив, що найближчим часом місцева влада відновить плату за проїзд у громадському транспорті.
  • Мер столиці заявляв, що після 9 травня містяни, які виїхали з Києва на початку війни, можуть "потроху повертатися". Він сказав, що в місті реєструють уже близько 2,2 мільйонів людей.

Теми: КиївВіталій Кличкообстрілжитло
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