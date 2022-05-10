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В Киеве с начала вторжения разрушены 390 зданий, более 200 – многоквартирные дома

Денис КарловскийВторник, 10 мая 2022, 16:48
В Киеве с начала вторжения разрушены 390 зданий, более 200 – многоквартирные дома
разрушенная застройка на лукьяновской площади в киеве. фото: getty images

По данным киевских местных властей, с 24 февраля российские оккупанты разрушили в столице 390 зданий, из них 222 – многоквартирные дома.

Источник: facebook-страница Киевского городского совета с комментарием мэра города Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "Мы уже определили 20 домов, где нужно в первую очередь начать восстановительные работы. Чтобы люди могли быстрее вернуться в свои дома. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн. евро.

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Остальные дома специалисты еще обследуют, чтобы определить степень повреждений. Сегодня мы можем сказать, что 17 столичных домов получили значительные повреждения, и мы ждем рекомендаций экспертов".

Детали: В горсовете сообщили, что от обстрелов и бомбардировок повреждены здания 75 образовательных учреждений, из которых 30 – дошкольные. А также 17 заведений здравоохранения и 11 заведений культуры.

Кличко добавил, что общая стоимость всех работ по восстановлению составляет 70 миллионов евро. Городской совет провел консультации с представителями Европейского банка развития и реконструкции по предоставлению финансирования для восстановления.

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По словам Кличко, всех жителей, лишившихся дома от обстрелов россиян, расселили во временном жилье.

Предыстория:

  • Кличко заявил, что в ближайшее время местные власти возобновят плату за проезд в общественном транспорте.
  • Мэр столицы заявлял, что после 9 мая выехавшие из Киева в начале войны горожане могут "понемногу возвращаться". Он сказал, что в городе регистрируют уже около 2,2 миллиона человек.

Темы: КиевВиталий Кличкообстрелжилье
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