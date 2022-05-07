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Після 9 травня можна потрохи повертатися в Київ – Кличко 

Денис КарловськийСубота, 7 травня 2022, 15:29
кияни дивляться на поділ із оглядового майданчика в хрещатому яру 5 травня. фото: getty images

Міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня мешканці, котрі виїхали, можуть поступово повертатися.

Джерело: Кличко в коментарі "Радіо НВ"

Пряма мова Кличка: "Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця.

Велика кількість замінувань у передмісті, у лісопаркових зонах. Військові кажуть, що поки велика частина [цих територій] залишається небезпечною.

Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8−9 [травня] можна потроху буде повертатися до столиці".

Деталі: Міський голова столиці пояснив, що "тривалу" комендантську годину спільно з військовим керівництвом вирішили не запроваджувати 8-9 травня. Міська влада сподівається, що ці дні минуть без обстрілів окупантів і паніки серед населення, але виключати провокації з боку ворога не можна.

8 і 9 травня на території Києва заборонили проведення будь-яких масових заходів. Крім того, військові та правоохоронці забезпечать посилене патрулювання.

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За словами Кличка, кількість людей, які повернулися до Києва, вираховують за тим, скільки мобільних телефонів проявляється в зоні дії антен зв’язку в Києві.

До початку широкомасштабної війни в столиці ночувало близько 3,5 мільйонів людей. Зараз, за словами Кличка, місцева влада реєструє перебування вночі близько 2 мільйонів 200 тисяч киян.

Найменшу кількість, яку реєстрували в ході запеклих бойових дій на околицях столиці, становила близько одного мільйона людей.

Передісторія:

  • Комендантську годину 8 і 9 травня в Києві вирішили зберегти такою, як і в попередні години: з 22 до 5 години ранку.
  • Із 16 травня в київському громадському транспорті планують відновити плату за проїзд, яку скасували в перший день широкомасштабного вторгнення російських військ.
  • На околицях Києва, особливо північно-західних районах, зберігається небезпека мінувань та нерозірваних снарядів.
  • До кінця травня уряд США розглядає можливість повернення дипломатичного персоналу посольства в приміщення в Києві. Перед цим своїх дипломатів до столиці повернули Велика Британія, Франція, Швеція, Чехія, Нідерланди, Туреччина та ще близько десятка країн.
  • У середині квітня мер Києва казав, що повертатися ще зарано, але кількість людей, які ночували в Києві тоді збільшилася вже до 2,1 мільйонів.

Теми: Віталій КличкоКиївобстрілВоєнний стан
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