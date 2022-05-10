Розвідка США: Путін хоче ввести воєнний стан в РФ й почати війну у Придністров'ї

Президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови.

Джерело: очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у Сенаті, яку цитує AFP News Agency.

Деталі: За словами Хейнс, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас вона не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.

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Крім того, розвідка США дізналася, що російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

Хейнс додала, що Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України.

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Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін став заручником війни з Україною - у нього тепер немає можливості вийти з бойових дій.

Ватажки невизнаного Придністров’я заперечують повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.