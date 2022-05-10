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Розвідка США: Путін хоче ввести воєнний стан в РФ й почати війну у Придністров'ї

Світлана КізіловаВівторок, 10 травня 2022, 17:22
Владимир Путин разговаривает с Сергеем Шойгу, фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної "спецоперації" в Україні, ймовірно, оголосить воєнний стан у РФ та розв'яже війну на окупованій території Молдови.

Джерело: очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу у Сенаті, яку цитує AFP News Agency.

Деталі: За словами Хейнс, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас вона не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.

Крім того, розвідка США дізналася, що російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа "втратять рішучість" у протидії такій агресії.

Хейнс додала, що Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін став заручником війни з Україною - у нього тепер немає можливості вийти з бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Ватажки невизнаного Придністров’я заперечують повідомлення українського Генштабу про те, що сили регіону приведені у повну бойову готовність.

Теми: Придністров'явійнаПутінрозвідка
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