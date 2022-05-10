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Разведка США: Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье

Светлана КизиловаВторник, 10 мая 2022, 17:22
Разведка США: Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье

Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы.

Источник: глава Национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате, которую цитирует AFP News Agency

Детали: По словам Хейнс, Путин решил расширить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли на данный момент РФ потенциал для выполнения такой прихоти Путина.

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Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа "утратят решительность" в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что Путин может ввести военное положение в России с целью мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин стал заложником войны с Украиной – у него теперь нет возможности выйти из боевых действий.

В непризнанном Приднестровье отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.

Темы: ПриднестровьевойнаПутинразведка
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