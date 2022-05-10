Прикордонники посилюють режимні обмеження на Чернігівщині

На Чернігівщині запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Джерело: Державна прикордонна служба України, її речник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Речник ДПСУ пояснив УП, що додаткові режимні обмеження посилено через агресію Російської Федерації, що триває, періодичні обстріли ворога та з метою недопущення провокацій.

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Раніше такі самі обмеження було запроваджено в прикордонні на Сумщині. Вони будуть чинними на час дії воєнного стану або до ухвалення зворотнього рішення про скасування.

Таким чином у межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів заборонено будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

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пересування осіб та транспортних засобів у нічний час (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги)

проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 06:00 год ранку

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання та носити війському форму цивільним.

На всій ділянці контрольованих прикордонних районів Чернігівської області заборонено:

використовувати радіостанції (окрім військових формувань, правоохоронних і силових структур, які створені відповідно до законодавства України, а також установлених на спеціальній техніці, транспортних засобів спеціального призначення);

літати на легкомоторних літальних апаратах, квадрокоптерами та іншими БПЛА;

знімати на відео або фото, проводити кінозйомку особового складу, об’єктів, будівель, транспортних засобів, інженерних споруд та загороджень, позицій військових формувань, правоохоронних і силових структур, ідентифікація яких на місцевості та розголошення може мати негативні наслідки у сфері державної безпеки.

Детальніше з переліком обмежень можна ознайомитись тут.

Нагадаємо: Увечері 9 травня російська авіація обстрілювала некерованими ракетами прикордонну територію України у Чернігівській області.