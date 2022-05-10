Пограничники ужесточают режимные ограничения на Черниговщине

В Черниговской области ввели дополнительные временные режимные ограничения.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, ее спикер Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Спикер ГПСУ объяснил УП, что дополнительные режимные ограничения усилены из-за продолжающейся агрессии Российской Федерации, периодических обстрелов врага и с целью недопущения провокаций.

Ранее такие же ограничения были введены в пограничье на Сумщине. Они будут действовать на время действия военного положения или до принятия обратного решения об отмене.

Таким образом, в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, кроме территорий населенных пунктов, примыкающих к государственной границе.

Также в пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств в ночное время (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи)

проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 часов вечера до 06:00 часов утра

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах

Кроме того, в пределах контролируемых приграничных районов запрещено ходить на охоту и носить военную форму гражданским.

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На всем участке контролируемых приграничных районов Черниговской области запрещено:

использовать радиостанции (кроме военных формирований, правоохранительных и силовых структур, созданных в соответствии с законодательством Украины, а также установленных на специальной технике, транспортных средств специального назначения);

летать на легкомоторных летательных аппаратах, квадрокоптерах и других БПЛА;

снимать на видео или фото, проводить киносъемку личного состава, объектов, зданий, транспортных средств, инженерных сооружений и заграждений, позиций военных формирований, правоохранительных и силовых структур, идентификация которых на местности и разглашение может иметь негативные последствия в сфере государственной безопасности.

Подробнее с перечнем ограничений можно ознакомиться здесь.

Напомним: Вечером 9 мая российская авиация обстреливала неуправляемыми ракетами пограничную территорию Украины в Черниговской области.