Придністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

Через демонстраційні дії щодо "готовності до наступу" та активізацію військ РФ з боку невизнаного Придністров'я підготовку проходять ще 2 тисячі добровольців, які стануть на захист Одещини у разі потреби.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Командування 126 окремої бригади Тероборони організувало підготовку понад 2 000 осіб добровольчих формувань територіальних громад Одещини.

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Дослівно: "Вмотивовані, рішучі патріоти різних вікових категорій та соціальних статусів, готові зі зброєю в руках відстоювати своє право жити у вільній квітучій Україні, свідомо об’єдналися.

Під час навчань добровольцям були надані теоретичні знання та відпрацьовані практичні вміння з вогневої підготовки, застосування протитанкових засобів ураження, із надання першої домедичної допомоги в умовах бою. Зокрема, дуже ретельно відпрацьована контрснайперська та протидиверсійна боротьба, дальнє тактичне переміщення.

Загалом у підготовці до знищення ворога вже взяли участь понад 10 тисяч добровольців з різних районів Бессарабії. Кожного дня кількість підготовлених осіб добровольчих формувань невпинно зростає, як і їх рівень професіоналізму".

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