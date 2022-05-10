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Приднестровская угроза: Одесщина готовит еще 2 тысячи добровольцев Теробороны

Светлана КизиловаВторник, 10 мая 2022, 18:45
Приднестровская угроза: Одесщина готовит еще 2 тысячи добровольцев Теробороны
Подготовка добровольцев Теробороны Одесчины, скрин с видео

Из-за демонстрационных действий по "готовности к наступлению" и активизации войск РФ со стороны непризнанного Приднестровья подготовку проходят еще 2 тысячи добровольцев, которые встанут на защиту Одесщины в случае необходимости.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Подробности: Командование 126-й отдельной бригады Теробороны организовало подготовку более 2 000 человек добровольческих формирований территориальных общин Одесщины.

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Дословно: "Мотивированные, решительные патриоты разных возрастов и социальных статусов, готовые с оружием в руках отстаивать свое право жить в свободной цветущей Украине, сознательно объединились.

Во время учений добровольцам были предоставлены теоретические знания и отработаны практические умения по огневой подготовке, применению противотанковых средств поражения, предоставлению первой домедицинской помощи в условиях боя. В частности, тщательно отработана контрснайперская и противодиверсионная борьба, дальнее тактическое перемещение.

В подготовке к уничтожению врага уже приняли участие более 10 тысяч добровольцев из разных районов Бессарабии. Каждый день количество подготовленных лиц добровольческих формирований постоянно растет, как и их уровень профессионализма".

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Напомним:

Генштаб ВСУ предупредил, что вооруженные формирования в Приднестровье находятся в полной боевой готовности.

Президент России Владимир Путин на фоне безуспешной "спецоперации" в Украине, вероятно, объявит военное положение в РФ и развяжет войну на оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье.

Темы: ПриднестровьеОдесская областьвойна
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