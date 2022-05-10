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Російські загарбники продовжують бомбардувати "Азовсталь"

Світлана КізіловаВівторок, 10 травня 2022, 23:22
Російські загарбники продовжують бомбардувати Азовсталь
Бомбардування "Азовсталі" росіянами, скрин з відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ворог продовжує штурмувати завод "Азовсталь".

Джерело: Андрющенко у Telegram

Дослівно: "Маріуполь. "Азовсталь". Сьогодні (вівторок - УП). Наслідок авіанальотів.

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Стовп чорного диму було видно скрізь.

Військові. Цивільні. Небезпека як вона є. Десяткі авіанальотів. Десятки обстрілів. Щочасу. Щогодини".

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.

Теми: МаріупольвійнаРосія
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