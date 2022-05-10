Російські загарбники продовжують бомбардувати "Азовсталь"
Вівторок, 10 травня 2022, 23:22
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ворог продовжує штурмувати завод "Азовсталь".
Джерело: Андрющенко у Telegram
Дослівно: "Маріуполь. "Азовсталь". Сьогодні (вівторок - УП). Наслідок авіанальотів.
Стовп чорного диму було видно скрізь.
Військові. Цивільні. Небезпека як вона є. Десяткі авіанальотів. Десятки обстрілів. Щочасу. Щогодини".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.