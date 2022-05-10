Российские захватчики продолжают бомбить "Азовсталь"

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что враг продолжает штурмовать завод "Азовсталь".

Источник: Андрющенко в Telegram

Дословно: "Мариуполь. "Азовсталь". Сегодня (вторник – УП). Следствие авианалетов.

Реклама:

Столб черного дыма был виден везде.

Военные. Гражданские. Опасность как она есть. Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час. Каждый час".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: