Российские захватчики продолжают бомбить "Азовсталь"
Вторник, 10 мая 2022, 23:22
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что враг продолжает штурмовать завод "Азовсталь".
Источник: Андрющенко в Telegram
Дословно: "Мариуполь. "Азовсталь". Сегодня (вторник – УП). Следствие авианалетов.
Реклама:
Столб черного дыма был виден везде.
Военные. Гражданские. Опасность как она есть. Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час. Каждый час".
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.
- 10 травня внаслідок авіаційного бомбардування та штурму "Азовсталі" росіянами, серед українських бійців збільшилася кількість важкопоранених. Командири закликали не затягувати процес евакуації поранених, бо вони потребують медичної допомоги якомога швидше.
- В "Азові" заявляли, що захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним є битись. Там також вважають, що полон означатиме для українських бійців смерть.