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Российские захватчики продолжают бомбить "Азовсталь"

Светлана КизиловаВторник, 10 мая 2022, 23:22
Российские захватчики продолжают бомбить Азовсталь
Бомбардировка "Азовстали" россиянами, скрин с видео

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что враг продолжает штурмовать завод "Азовсталь".

Источник: Андрющенко в Telegram

Дословно: "Мариуполь. "Азовсталь". Сегодня (вторник – УП). Следствие авианалетов.

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Столб черного дыма был виден везде.

Военные. Гражданские. Опасность как она есть. Десятки авианалетов. Десятки обстрелов. Каждый час. Каждый час".

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Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.
  • 10 травня внаслідок авіаційного бомбардування та штурму "Азовсталі" росіянами, серед українських бійців збільшилася кількість важкопоранених. Командири закликали не затягувати процес евакуації поранених, бо вони потребують медичної допомоги якомога швидше.
  • В "Азові" заявляли, що захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним є битись. Там також вважають, що полон означатиме для українських бійців смерть.

Темы: МариупольвойнаРосcия
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