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РФ не погоджується на запропоновані варіанти порятунку військових із "Азовсталі" – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 20:06
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.

Джерело: Зеленський у промові в парламенті Мальти

Дослівно:  "У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них.

Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна запитувала у партнерів необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати всіх людей – і військових, і цивільних.

"Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає", - сказав він.

Зеленський згадав битву за Мальту 1942 року, в якій острову допомогли Британія і США.

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"Дякувати богу, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення вашого острова. І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав", - сказав він.

Передісторія:

  • Увечері 7 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада спільно з міжнародними організаціями планують евакуацію поранених військових та медиків з "Азовсталі". 
  • 10 травня внаслідок авіаційного бомбардування та штурму "Азовсталі" росіянами, серед українських бійців збільшилася кількість важкопоранених. Командири закликали не затягувати процес евакуації поранених, бо вони потребують медичної допомоги якомога швидше.
  • В "Азові" заявляли, що захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним є битись. Там також вважають, що полон означатиме для українських бійців смерть.

Теми: ЗеленськийАзов МаріупольРосія
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