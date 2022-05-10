РФ не погоджується на запропоновані варіанти порятунку військових із "Азовсталі" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.

Джерело: Зеленський у промові в парламенті Мальти

Дослівно: "У Маріуполі досі залишаються його захисники. Вони продовжують опір на території заводу "Азовсталь". Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них.

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Але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна запитувала у партнерів необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь і врятувати всіх людей – і військових, і цивільних.

"Але саме тієї зброї і саме в такому обсязі, як потрібно для деблокади Маріуполя, у нас поки немає", - сказав він.

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Зеленський згадав битву за Мальту 1942 року, в якій острову допомогли Британія і США.

"Дякувати богу, Британія та Сполучені Штати реалізували цю місію – зі "Спітфаєрами", які змінили перебіг битви за Мальту й допомогли знищити амбіцію тодішнього агресора щодо захоплення вашого острова. І зараз ми потребуємо схожої місії від наших партнерів. Щоб знищити амбіцію теперішнього агресора щодо захоплення України та інших європейських держав", - сказав він.

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