В ожидании 200-го самолета: ПВО минусирует 4 беспилотника и вертолет

10 мая Противовоздушная оборона Украины уничтожила 5 целей врага.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь нашего ЗРВ.

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Сегодня 10 мая противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил поражены четыре БПЛА "Орлан-10" российских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. В целом – пять воздушных целей".

Детали: Игнат добавил, что авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск.