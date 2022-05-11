Палата представників США підтримала виділення Україні $40 млрд

Палата представників Сполучених Штатів проголосувала за додаткове виділення Україні 40 мільярдів доларів.

Джерело: AFP, документ про голосування

Деталі: Палата представників США проголосувала за направлення пакету допомоги Україні на 40 мільярдів доларів після того, як президент Джо Байден попередив, що кошти, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення, швидше за все, вичерпаються за кілька днів.

Імовірно, Сенат розгляне пакет допомоги до кінця тижня.

Що передувало: Три дні тому Міністерство оборони Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 млн доларів. До пакету допомоги входять: 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів; 3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36; електронне обладнання для придушення перешкод; запчастини до техніки.

Анонсувалося, що у вівторок Палата представників розгляне виділення Україні допомоги у розмірі 40 млрд доларів.