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Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Ольга ГлущенкоСреда, 11 мая 2022, 05:45
фото: Getty Images

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за дополнительное выделение Украине 40 миллиардов долларов.

Источник:AFP, документ о голосовании

Детали: Палата представителей США проголосовала за направление пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов после того, как президент Джо Байден предупредил, что средства, чтобы помочь Киеву отбить российское вторжение, скорее всего, иссякнут через несколько дней.

Вероятно, Сенат рассмотрит пакет помощи до конца недели.

Что предшествовало: Три дня назад Министерство обороны Штатов сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 млн долларов. В пакет помощи входят: 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов; 3 противоартиллерийские системы AN/TPQ-36; электронное оборудование для подавления помех; запчасти к технике.

Анонсировалось, что во вторник Палата представителей рассмотрит выделение Украине помощи в размере 40 млрд долларов.

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Темы: СШАУкраина
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