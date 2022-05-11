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Донеччина: Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську

Ірина БалачукСереда, 11 травня 2022, 09:45

Вранці 11 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Слов’янськ у Донецькій області, за попередніми даними, люди не постраждали.

Джерело: голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста".

Деталі: За словами мера, наразі ступінь руйнувань уточнюється.

Він закликав мешканців зберігати спокій і не викладати у соцмережі відео та фото результатів обстрілів.

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Теми: Донецька областьвійнаСлов'янськ
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