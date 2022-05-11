Донеччина: Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську
Середа, 11 травня 2022, 09:45
Вранці 11 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Слов’янськ у Донецькій області, за попередніми даними, люди не постраждали.
Джерело: голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook
Пряма мова Ляха: "Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста".
Деталі: За словами мера, наразі ступінь руйнувань уточнюється.
Він закликав мешканців зберігати спокій і не викладати у соцмережі відео та фото результатів обстрілів.
Передісторія:
- Російські окупанти 9 травня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині.
- На параді у Москві 9 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні воює на "своїй землі".
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