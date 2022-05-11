Донеччина: Окупанти вдарили ракетами по Слов’янську

Вранці 11 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Слов’янськ у Донецькій області, за попередніми даними, люди не постраждали.

Джерело: голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "Ранок 11 травня у Слов'янську видався холодним і недобрим. Ворог завдав ракетних ударів по двох мікрорайонах міста".

Деталі: За словами мера, наразі ступінь руйнувань уточнюється.

Він закликав мешканців зберігати спокій і не викладати у соцмережі відео та фото результатів обстрілів.

Передісторія:

Російські окупанти 9 травня обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині.

На параді у Москві 9 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні воює на "своїй землі".