Донецкая область: Оккупанты ударили ракетами по Славянску

Утром 11 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Славянск в Донецкой области, по предварительным данным, люди не пострадали.

Источник: глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города".

Детали: По словам мэра, в настоящее время степень разрушений уточняется.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в соцсети видео и фото результатов обстрелов.

Предыстория:

Российские оккупанты 9 мая обстреляли город Славянск в Донецкой области.

На параде в Москве 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине воюет на "своей земле".