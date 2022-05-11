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Донецкая область: Оккупанты ударили ракетами по Славянску

Ирина БалачукСреда, 11 мая 2022, 09:45

Утром 11 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Славянск в Донецкой области, по предварительным данным, люди не пострадали.

Источник: глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города".

Детали: По словам мэра, в настоящее время степень разрушений уточняется.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в соцсети видео и фото результатов обстрелов.

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Темы: Донецкая областьвойнаСлавянск
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