Донецкая область: Оккупанты ударили ракетами по Славянску
Среда, 11 мая 2022, 09:45
Утром 11 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Славянск в Донецкой области, по предварительным данным, люди не пострадали.
Источник: глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook
Прямая речь Ляха: "Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города".
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Детали: По словам мэра, в настоящее время степень разрушений уточняется.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в соцсети видео и фото результатов обстрелов.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские оккупанты 9 мая обстреляли город Славянск в Донецкой области.
- На параде в Москве 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине воюет на "своей земле".