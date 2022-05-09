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Колаборант Сальдо каже, що Херсонщину не планують приєднувати до Криму

"Українська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 19:23
володимир сальдо. фото: facebook-сторінка підозрюваного в держзраді

Очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо каже, що Херсонщину не планують об’єднувати з окупаційною адміністрацією Криму, але можуть внести у федеральне об’єднання.

Джерело: Сальдо в інтерв’ю для російської державної інформагенції "ТАСС"

Пряма мова Сальдо: "Це розмови із сфери кулуарних припущень. Офіційних розмов та планів таких немає. Може, це моє припущення — буде створено якийсь федеральний округ, до якого увійде Крим, Херсонська, Запорізька області, але область залишатиметься областю. 

Планів її зміни адміністративно-територіального устрою немає".

Деталі: Сальдо сказав, що окупанти планують створити російськомовні школи, а також примушувати бізнес продавати свої товари для окупантів у Криму, а також на захоплених територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Крім того, за його словами, пенсіонерам у Генічеську уже почали виплачувати пенсії в російських рублях, але загалом в області досі продовжується обіг гривні.

Колаборант окупантів переконаний, що більшості населення сподобалося відновлення гербу часів Російської імперії з двоголовим орлом. 

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Довідково: 65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.

Передісторія:

  • Українська прокуратура оголосила Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти "призначили" його очільником області 26 квітня.
  • Колаборанти планують відключити українцям в області Instagram i Facebook, аби примусово транслювати через інтернет російську пропаганду.
  • Окупаційна адміністрація на Херсонщині повернула в області герб з двоголовим орлом часів Російської імперії та пробує примусити людей отримувати громадянство РФ. У підвалах Херсонської області окупанти тримають сотні українців, катуючи і вбиваючи їх.
  • У середині травня, за даними американської розвідки, Росія спробує "оформити анексію" Херсонської області.

Теми: Херсонська областьХерсонокупаціяколаборація
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