Колаборант Сальдо каже, що Херсонщину не планують приєднувати до Криму
Очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо каже, що Херсонщину не планують об’єднувати з окупаційною адміністрацією Криму, але можуть внести у федеральне об’єднання.
Джерело: Сальдо в інтерв’ю для російської державної інформагенції "ТАСС"
Пряма мова Сальдо: "Це розмови із сфери кулуарних припущень. Офіційних розмов та планів таких немає. Може, це моє припущення — буде створено якийсь федеральний округ, до якого увійде Крим, Херсонська, Запорізька області, але область залишатиметься областю.
Планів її зміни адміністративно-територіального устрою немає".
Деталі: Сальдо сказав, що окупанти планують створити російськомовні школи, а також примушувати бізнес продавати свої товари для окупантів у Криму, а також на захоплених територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Крім того, за його словами, пенсіонерам у Генічеську уже почали виплачувати пенсії в російських рублях, але загалом в області досі продовжується обіг гривні.
Колаборант окупантів переконаний, що більшості населення сподобалося відновлення гербу часів Російської імперії з двоголовим орлом.
Довідково: 65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.
Передісторія:
- Українська прокуратура оголосила Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти "призначили" його очільником області 26 квітня.
- Колаборанти планують відключити українцям в області Instagram i Facebook, аби примусово транслювати через інтернет російську пропаганду.
- Окупаційна адміністрація на Херсонщині повернула в області герб з двоголовим орлом часів Російської імперії та пробує примусити людей отримувати громадянство РФ. У підвалах Херсонської області окупанти тримають сотні українців, катуючи і вбиваючи їх.
- У середині травня, за даними американської розвідки, Росія спробує "оформити анексію" Херсонської області.