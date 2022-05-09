Колаборант Сальдо каже, що Херсонщину не планують приєднувати до Криму

Очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо каже, що Херсонщину не планують об’єднувати з окупаційною адміністрацією Криму, але можуть внести у федеральне об’єднання.

Джерело: Сальдо в інтерв’ю для російської державної інформагенції "ТАСС"

Пряма мова Сальдо: "Це розмови із сфери кулуарних припущень. Офіційних розмов та планів таких немає. Може, це моє припущення — буде створено якийсь федеральний округ, до якого увійде Крим, Херсонська, Запорізька області, але область залишатиметься областю.

Планів її зміни адміністративно-територіального устрою немає".

Деталі: Сальдо сказав, що окупанти планують створити російськомовні школи, а також примушувати бізнес продавати свої товари для окупантів у Криму, а також на захоплених територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Крім того, за його словами, пенсіонерам у Генічеську уже почали виплачувати пенсії в російських рублях, але загалом в області досі продовжується обіг гривні.

Колаборант окупантів переконаний, що більшості населення сподобалося відновлення гербу часів Російської імперії з двоголовим орлом.

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Довідково: 65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.

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