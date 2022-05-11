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Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів Медведчука та Козака - ДБР

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 14:10

Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння землею.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Личаківський районний суд Львова напередодні задовольнив клопотання слідчих ДБР  щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів (за даними УП - 5 осіб) вищевказаних народних депутатів від ОПЗЖ.

Розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 мільйонів гривень.

Родичі Медведчука та Козака  є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном  суд накладев зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Вказано, що надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

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Що передувало: Працівники ТУ ДБР Львова провели обшуки на майже 30 об`єктах власності Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств.

Нагадаємо: Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння землею на Закарпатті фірмою, яка належить дружині нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко.

За даними слідства, посадові особи Воловецької РДА внаслідок незаконної змови передали у приватну власність ТОВ "Спорт-Тур" (належить ТОВ "Інвестиційна Компанія "Терраінвест", кінцевим бенефіціаром якої є Марченко) земельні ділянки, що знаходилися в їх віданні, вивівши із державної власності, чим завдали шкоди державі.

Теми: МедведчукДБР
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