У фірмах родичів Медведчука і Козака обшуки: розслідують земельні афери - джерело

Правоохоронці розслідують незаконне заволодіння землею на Закарпатті фірмою, яка належить дружині нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, невстановлені посадові особи Воловецької РДА в результаті незаконної змови надали у приватну власність ТОВ "Спорт-Тур" (належить ТОВ "Інвестиційна Компанія "Терраїнвест", кінцевим бенефіціаром якої є Марченко) земельні ділянки, що перебували у їх віданні, вивівши їх з державної власності, чим спричинили збиток державі.

Компанія "Спорт-Тур" побудувала на землях лісогосподарського призначення в урочищі "Паражин" спортивно-житловий та оздоровчий комплекс.

При цьому на вказаних земельних ділянках, за даними правоохоронців, було завдано шкоди лісу та грунту, зведено паркан та обмежено вільний доступ людей до спірної лісової ділянки, що є порушеннйям правил користування природними об'єктами та конституційних прав громадян.

За даними джерела УП, 19 березня правоохоронці проводять 10 обшуків в органах державної влади Закарпатської області та безпосередньо на території спортивно-оздоровчого комплексу, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов'язаних з незаконним наданням земельних ділянок лісового фонду у довгострокове користування та продажу їх у приватну власність.

Крім цього, за даними добре поінформованого джерела УП, правоохоронці розслідують ще одне кримінальне провадження, розпочате в березні 2021 року, стосовно неправочинного захоплення землі фірмою "Керамбуд", що належить братам нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

За даними слідства, службові особи ТОВ "Керамбуд" (кінцевими бенефіціарами якого є Богдан Козак та Сергій Медведчук), в ході здійснення своєї господарської діяльності, пов'язаної із видовбуванням піску, глини та суглинку у кар'єрах на Львівщині ( в с. Родатичі Городоцького району та в с. Великополе Яворівського району), без жодних договорів оренди із її власниками самовільно зайняли суміжні із кар'єрами землі запасу сільських громад та приватні землі громадян.

Відповідно підприємство вчиняє незаконне видобування корисних копалин та завдає збитки довкіллю у значних розмірах.

Також слідство встановило, що "Керамбуд" отримав в оренду земельні ділянки площею 16,66 га та 3,8 га для розробки кар'єру глини, однак, проводив роботи поза межами наданих їм земельних ділянок, не веде обліку забору та використання води із свердловини, тощо.

З метою вилучення документації, що має значення у справі, 18 березня правоохоронці провели ряд обшуків та інших процесуальних дій у ТЗОВ "Керамбуд".

За вилученою документацією та наслідками проведених оглядів земельних ділянок призначено перевірку спеціалістами Державної екологічної інспекції та Держгеокадастру.

У подальшому планується проведення інженерно - екологічної судової експертизи з метою встановлення завданих збитків.

Передісторія:

Читайте також: "Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій"