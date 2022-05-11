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Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака – ГБР

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 14:10

Суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников народных депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака по делу о незаконном завладении землей.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Лычаковский районный суд Львова накануне удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников (по данным УП – 5 человек) вышеуказанных народных депутатов от ОПЗЖ.

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Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен.

Родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом суд наложил в частности на 3 земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КрАЗ и КаМАЗ.

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Указано, что в дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Национальное агентство по управлению активами.

Что предшествовало: Работники ТУ ГБР Львова провели обыски почти на 30 объектах собственности родственников Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий.

Напомним: Правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей супруге нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

По данным следствия, должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" (принадлежит ООО "Инвестиционная Компания "Терраинвест", конечным бенефициаром которой является Марченко) находившиеся в их ведении земельные участки, выведя из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству.

Темы: МедведчукГБР
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