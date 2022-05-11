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Дівчинку, яку розлучили з мамою на "Азовсталі", передали родичам

Роман ПетренкоСереда, 11 травня 2022, 16:01
скріншот

Чотирирічну дівчинку Алісу, яку російські війська розлучили з матір’ю під час евакуації з заводу "Азовсталь", передали рідним. 

Джерело: керівниця Служби у справах дітей Запорізької області Антоніна Матвєєва, яку цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова Матвєєвої: "Дівчинку наказом передано дідусеві. Зроблена була конференція з бабусею, рідною бабусею, яку вона впізнала. Бабуся перебуває у Польщі, тому відбулося відповідне спілкування.

Оформили документи, отримали дублікати свідоцтва про народження дівчинки. Дівчинка наразі вирушає з рідними, згідно наказу служби".

Деталі: Зазначається, що це 36-й випадок, коли малолітні діти до 14 років, самі, без батьків, прибували під час евакуації до Запоріжжя.

Передісторія: Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку.

Українці вимагали визволити з полону матір 4-річної дівчинки.

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Теми: Азов Маріупольдітивійна
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