Окупанти розлучили матір з дитиною, яких евакуювали з "Азовсталі"

Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку.

Джерело: полк "Азов" в Telegram

Дослівно: "Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.

Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

Деталі: Українські захисники повідомляють, що до місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина.

Місце знаходження матері наразі невідоме.

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