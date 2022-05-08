Окупанти розлучили матір з дитиною, яких евакуювали з "Азовсталі"
Неділя, 8 травня 2022, 22:54
Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку.
Джерело: полк "Азов" в Telegram
Дослівно: "Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.
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Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".
Деталі: Українські захисники повідомляють, що до місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина.
Місце знаходження матері наразі невідоме.
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Передісторія:
- Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук прозвітувала ввечері 7 травня, що всіх цивільних осіб, які залишались у підземних бомбосховищах "Азовсталі", безпечно евакуювали.
- 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. 3 травня колона прибула до Запоріжжя. Задля цієї операції генсекретар ООН Антоніу Гутерреш провів низку зустрічей зі світовими лідерами та особисто літав до Москви і Києва, аби погодити деталі.
- 4 травня в рамках "маріупольського коридору" до Запоріжжя зуміли евакуювати 344 людини. Це стало другим етапом евакуації під проводом ООН і МКЧХ.
- 6 травня українська влада в рамках третього етапу евакуації підтвердила безпечне вивезення 50 людей з території "Азовсталі" включно з дітьми.
- Президент Володимир Зеленський заявив увечері 7 травня, що міжнародні організації спільно з українською владою готують евакуацію з "Азовсталі" поранених військових і медиків найближчим часом.