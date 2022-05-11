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Девочка, которую разлучили с мамой на "Азовстали", передали родственникам

Роман ПетренкоСреда, 11 мая 2022, 16:01
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Четырехлетнюю девочку Алису, которую российские войска разлучили с матерью во время эвакуации с завода "Азовсталь", передали родным.

Источник: руководитель Службы по делам детей Запорожской области Антонина Матвеева, которую цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь Матвеевой: "Девочка приказом передана дедушке. Сделана была конференция с бабушкой, родной бабушкой, которую она узнала. Бабушка находится в Польше, поэтому состоялось соответствующее общение.

Оформили документы, получили дубликаты свидетельства о рождении девочки. Девочка сейчас отправляется с родными, согласно приказу службы".

Детали: Отмечается, что это 36-й случай, когда малолетние дети до 14 лет сами, без родителей, прибывали во время эвакуации в Запорожье.

Предыстория: Во время последней эвакуации с территории завода "Азовсталь" оккупанты разлучили женщину и ее маленькую 4-летнюю дочь.

Украинцы потребовали освободить из плена мать 4-летней девочки.

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Темы: АзовМариупольдетивойна
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