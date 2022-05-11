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У Генштабі вважають, що Росія досі планує захопити Київ

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 17:46
У Генштабі вважають, що Росія досі планує захопити Київ
Олексій Громов, скріншот відео

У Генштабі ЗСУ вважають, що Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в медіацентрі "Україна" у середу

Пряма мова: "Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби щодо взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії.

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Таким чином, противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія".

Що передувало: 17 квітня голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що ОВА готується до всіх можливих сценаріїв росіян, включно з повторною спробою захопити Київ.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко не виключив, що російські війська знову спробують взяти столицю.

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Теми: РосіяКиїввійнаЗбройні сили
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