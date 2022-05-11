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В Генштабе считают, что Россия до сих пор планирует захватить Киев

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 17:46
В Генштабе считают, что Россия до сих пор планирует захватить Киев
Алексей Громов, скриншот видео

В Генштабе ВСУ считают, что Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в медиацентре "Украина" в среду

Прямая речь: "Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценирование перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России.

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Таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие".

Что предшествовало: 17 апреля глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что ОВА готовится ко всем возможным сценариям россиян, включая повторную попытку захватить Киев.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что российские войска снова попытаются взять столицу.

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Темы: РосcияКиеввойнаВооруженные силы
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