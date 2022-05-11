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У Харкові дерусифікували проспект, вулицю, шосе і район

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 18:15
ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ ХАРКОВА

У місті Харкові змінили назви чотирьох топонімів, пов'язаних із країною-агресором - Росією.

Джерело: сайт Харківської міськради

Деталі: Відповідне рішення було ухвалено 11 травня на позачерговій сесії міської ради.

Так, проспект Московський перейменували на пр. Героїв Харкова, узвіз Білгородський – на вул. Героїв рятувальників, Білгородське шосе – на Харківське шосе, а район Московський – на район Салтівський.

Харківський міський голова Ігор Терехов воночас зазначив, що в місті дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних із країною-агресором. Тому він запропонував на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть  перейменуванню.

Пряма мова: "І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України".

Що передувало: 10 травня відбулося засідання Топонімічної комісії. За результатами її роботи депутатам запропонували перейменувати 4 топоніми.

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Теми: Харківдерусифікація
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