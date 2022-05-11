В Харькове дерусифицировали проспект, улицу, шоссе и район

В Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором - Россией.

Источник: сайт Харьковского горсовета

Детали: Соответствующее решение было принято 11 мая на внеочередной сессии городского совета.

Так, проспект Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский – в ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский.

Харьковский городской глава Игорь Терехов отметил, что в городе действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому он предложил на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию.

Прямая речь: "И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины".

Что предшествовало: 10 мая состоялось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы депутатам было предложено переименовать 4 топонима.