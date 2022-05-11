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В Харькове дерусифицировали проспект, улицу, шоссе и район

Валентина РоманенкоСреда, 11 мая 2022, 18:15
В Харькове дерусифицировали проспект, улицу, шоссе и район
ФОТО С САЙТА ГОРСОВЕТА ХАРЬКОВА

В Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором - Россией.

Источник: сайт Харьковского горсовета

Детали: Соответствующее решение было принято 11 мая на внеочередной сессии городского совета.

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Так, проспект Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский – в ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский.

Харьковский городской глава Игорь Терехов отметил, что в городе действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому он предложил на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию.

Прямая речь: "И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины".

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Что предшествовало: 10 мая состоялось заседание Топонимической комиссии. По результатам ее работы депутатам было предложено переименовать 4 топонима.

Темы: Харьковдерусификация
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