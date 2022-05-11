Washington Post відкриває бюро в Україні

Американське авторитетне видання Washington Post відкриває постійне представництво в Києві.

Джерело: оголошення Washington Post про відкриття офісу українською мовою, радниця з комунікацій голови Офісу президента Дарина Зарівна

Дослівно WP: "Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу".

Пряма мова Зарівної: "The Washington Post відкриває бюро у Києві. Ласкаво просимо до України. Важливо, щоб наша держава не випадала з порядку денного США.

Впевнена, журналістам у нас буде дуже комфортно працювати. Тут велике журналістське ком‘юніті. І в кожного з них є Пулітцер".

Деталі: Бюро очолить Ізабель Хуршудьян, яка працювала кореспонденткою видання в московському бюро. Також її колегами стане Макс Берак і Дейвід Стерн. Берак працює в Києві впродовж останніх 2 місяців.

На ротаційній основі в київському офісі також будуть працювати відеографи, фотографи й кореспонденти з інших підрозділів видання.

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Видання долучило свою електронну адресу щодо зв’язку зі штатом бюро в Києві: wpukraine@washpost.com

Нагадаємо: 31 жовтня 2021 року – за чотири місяці до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, видання Washington Post оприлюднило великий матеріал про плани Росії щодо війни проти України. WP стали першими серед західним ЗМІ, які звернули увагу на те, що стягнення військ Росією має ознаки підготовки до широкомасштабної війни.

Репортери видання висвітлювали й висвітлюють всі ключові зміни ситуації під час війни з поля бою та в урядових кабінетах, а також прагнуть досягти поінформованості щодо обговорень урядовців у Вашинґтоні, аби інформувати своїх читачів.