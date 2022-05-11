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Washington Post открывает бюро в Украине

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 18:17
фото: getty images

Американское авторитетное издание Washington Post открывает постоянное представительство в Киеве.

Источник: объявление Washington Post на украинском языке об открытии офиса, советница по коммуникациям главы Офиса президента Дарья Заривной

Дословно WP: "Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру".

Прямая речь Заривной: "The Washington Post открывает бюро в Киеве. Добро пожаловать в Украину. Важно, чтобы наше государство не выпадало из повестки дня США.

Уверена, что журналистам у нас будет очень комфортно работать. Здесь большое журналистское коммьюнити. И у каждого из них есть Пулитцер".

Детали: Бюро возглавит Изабель Хуршудьян, работавшая корреспондентом издания в московском бюро. Также ее коллегами станут Макс Берак и Дэвид Стерн. Берак работает в Киеве за последние 2 месяца.

На ротационной основе в киевском офисе также будут работать видеографы, фотографы и корреспонденты других подразделений издания.

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Издание добавило свой электронный адрес для связи со штатом бюро в Киеве: wpukraine@washpost.com

Напомним: 31 октября 2021 года - за четыре месяца до начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, издание Washington Post обнародовало большой материал о планах России по войне против Украины. WP стали первыми среди западных СМИ, обративших внимание на то, что переброска войск Россией имеет признаки подготовки к широкомасштабной войне.

Репортеры издания освещали и освещают все ключевые изменения ситуации во время войны с поля боя и правительственных кабинетах, а также стремятся достичь осведомленности об обсуждениях чиновников в Вашингтоне, чтобы информировать своих читателей.

Темы: СШАвойнамедиаСМИ
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