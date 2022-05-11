ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Збройні сили України звільнили населений пункт Питомник у Харківській області внаслідок успішної контратаки проти підрозділів російських окупантів.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ 11 травня

Дослівно: "На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області".

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На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений".

Деталі: На Донецькому напрямку російські війська намагаються захопити контроль над містом Рубіжне та провести наступ у бік Лиману. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка. Ворог намагається втримати позиції на правому (західному) березі Сіверського Донця.

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Окремо в Генштабі зазначили, що противник збільшує повітряну розвідку позицій українських захисників на Донбасі, застосовуючи безпілотні літальні апарати.

На Бахмутському напрямку, готуючись до наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах Світлодарська та Троїцького. Противник штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, але успіху не мав.

У Маріуполі росіяни продовжують нищівні артилерійські та авіаційні обстріли українських захисників на території меткомбінату "Азовсталь".

Біля Кривого Рогу та Миколаєва противник активних бойових дій не здійснював. Обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та мінометів, а також проводив інженерне обладнання передових позицій.

На північних кордонах з Білоруссю ситуація не змінювалась. Тривають заходи інженерного обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу. Загроза авіаційних та ракетних атак з території Білорусі зберігається.

На Чернігівщині та Сумщині ворог продовжує здійснювати посилену охорону кордону в Брянській та Курській областях. Задля того, аби українське керівництво не могло перегрупувати сили на півночі країни та перекинути їх на інший напрямок, росіяни проводять демонстраційні дії поблизу кордону та посилюють підрозділи протиповітряної оборони.

У Генштабі ЗСУ окремо відзначили, що ворог продовжує зазнавати сильних втрат, а війська деморалізовані та дезорганізовані. Українська розвідка має дані, що в окремих підрозділах окупантів командири повідомили, що ротація військовослужбовців не відбудеться аж до завершення так званої "спеціальної військової операції".

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