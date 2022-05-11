ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области – сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Питомник в Харьковской области в результате успешной контратаки против подразделений российских оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ 11 мая

Дословно: "На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области".

На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию подконтрольную Украине российскими оккупантами запрещен".

Детали: В Донецком направлении российские войска пытаются захватить контроль над городом Рубежное и провести наступление в сторону Лимана. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Враг пытается удержать позиции на правом (западном) береге Северского Донца.

Отдельно в Генштабе отметили, что противник увеличивает воздушную разведку позиций украинских защитников в Донбассе, применяя беспилотные летательные аппараты.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении, готовясь к наступлению, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Светлодарска и Троицкого. Противник штурмовые действия в направлениях на Орехово и Тошковка, но успеха не имел.

В Мариуполе россияне продолжают сокрушительные артиллерийские и авиационные обстрелы украинских защитников на территории меткомбината "Азовсталь".

У Кривого Рога и Николаева противник активных боевых действий не совершал. Обстреливал позиции ВСУ по ствольной артиллерии и минометам, а также проводил инженерное оборудование передовых позиций.

На северных границах с Беларусью ситуация не изменялась. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводится сборы с привлечением военнообязанных запаса. Угроза авиационных и ракетных атак с территории Беларуси сохраняется.

В Черниговской и Сумской областях враг продолжает осуществлять усиленную охрану границы в Брянской и Курской областях. Чтобы украинское руководство не могло перегруппировать силы на севере страны и перебросить их на другое направление, россияне проводят демонстрационные действия вблизи границы и усиливают подразделения противовоздушной обороны.

В Генштабе ВСУ отдельно отметили, что враг продолжает нести сильные потери, а войска деморализованы и дезорганизованы. Украинская разведка располагает данными, что в отдельных подразделениях оккупантов командиры сообщили, что ротация военнослужащих не состоится вплоть до завершения так называемой "специальной военной операции".

Предыстория: