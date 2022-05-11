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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области – сводка Генштаба

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 18:50
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области – сводка Генштаба
месторасположение питомника относительно харькова. карта: google maps

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Питомник в Харьковской области в результате успешной контратаки против подразделений российских оккупантов.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ 11 мая

Дословно: "На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления наших войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области".

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На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей.

На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию подконтрольную Украине российскими оккупантами запрещен".

Детали: В Донецком направлении российские войска пытаются захватить контроль над городом Рубежное и провести наступление в сторону Лимана. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Враг пытается удержать позиции на правом (западном) береге Северского Донца.

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Отдельно в Генштабе отметили, что противник увеличивает воздушную разведку позиций украинских защитников в Донбассе, применяя беспилотные летательные аппараты.

На Бахмутском направлении, готовясь к наступлению, российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Светлодарска и Троицкого. Противник штурмовые действия в направлениях на Орехово и Тошковка, но успеха не имел.

В Мариуполе россияне продолжают сокрушительные артиллерийские и авиационные обстрелы украинских защитников на территории меткомбината "Азовсталь".

У Кривого Рога и Николаева противник активных боевых действий не совершал. Обстреливал позиции ВСУ по ствольной артиллерии и минометам, а также проводил инженерное оборудование передовых позиций.

На северных границах с Беларусью ситуация не изменялась. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования оборонных позиций вдоль государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В Брестской и Гродненской областях проводится сборы с привлечением военнообязанных запаса. Угроза авиационных и ракетных атак с территории Беларуси сохраняется.

В Черниговской и Сумской областях враг продолжает осуществлять усиленную охрану границы в Брянской и Курской областях. Чтобы украинское руководство не могло перегруппировать силы на севере страны и перебросить их на другое направление, россияне проводят демонстрационные действия вблизи границы и усиливают подразделения противовоздушной обороны.

В Генштабе ВСУ отдельно отметили, что враг продолжает нести сильные потери, а войска деморализованы и дезорганизованы. Украинская разведка располагает данными, что в отдельных подразделениях оккупантов командиры сообщили, что ротация военнослужащих не состоится вплоть до завершения так называемой "специальной военной операции".

Предыстория:

  • Американская разведка убеждена, что Кремль готовится вести затяжную войну на истощение в надежде, что западные правительства устанут поддерживать Украину.
  • По состоянию на утро 11 мая, российские оккупанты потеряли в боевых действиях против Украины почти 1200 танков и 160 вертолетов.

Темы: боевые действиявойнаХарьковская областьДонбасс
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