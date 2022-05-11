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Одещина: окупанти вдарили ракетою, обійшлося без жертв

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 20:11
Одещина: окупанти вдарили ракетою, обійшлося без жертв
Максим Марченко, скріншот відео

У середу російські війська нанесли ракетний удар по Одеській області, постраждалих та руйнувань немає.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вдень ворог наніс ракетний удар по одному з районів нашої області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає".

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Деталі: Марченко попередив, що наразі на Одещині існує підвищена загроза ракетних ударів.

"Ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб унеможливити її подальше використання. Але підрозділи Протиповітряної оборони завжди готові захистити Одещину від ворожих атак", - підкреслив він.

Голова ОВА також попросив мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Що передувало: Останнім часом ворог постійно обстрілює Одеську область. Так, 9 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Одеси, коли там перебували прем’єр Денис Шмигаль та голова Європейської Ради Шарль Мішель.

10 травня Росія в черговий раз здійснила ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Теми: Одеська областьвійна
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