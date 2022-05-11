Одесская область: оккупанты ударили ракетой, обошлось без жертв

В среду российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, пострадавших и разрушений нет.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня днем ​​враг нанес ракетный удар по одному из районов нашей области. К счастью, пострадавших и разрушений нет".

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Детали: Марченко предупредил, что в настоящее время в Одесской области существует повышенная угроза ракетных ударов.

"Враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование. Но подразделения противовоздушной обороны всегда готовы защитить Одесскую область от вражеских атак", - подчеркнул он.

Глава ОВА также попросил жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Что предшествовало: В последнее время враг постоянно обстреливает Одесскую область. Так, 9 мая россияне совершили ракетный обстрел Одессы, когда там находились премьер Денис Шмигаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

10 мая Россия в очередной раз произвела ракетный обстрел поврежденного моста через Днестровский лиман в Одесской области.