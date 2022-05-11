Зеленський подякував США за ленд-ліз і окремо 40 мільярдів доларів

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за ухвалення програми ленд-лізу для України та окремого пакету фінансової допомоги на 40 мільярдів доларів.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Люди, які добре пам’ятають історію, знають, що ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги Союзників у Другій світовій війні. Допомога по ленд-лізу від Сполучених Штатів для Великої Британії та Радянського Союзу кардинально змінила розстановку сил в Європі. Європейці тоді отримали велику номенклатуру продукції: від літаків до вантажівок, від авіаційного палива до засобів зв’язку.

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І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за таке рішення і за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу й право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка несе Європі не меншу загрозу, ніж була 80 років тому.

Говорячи просто, ленд-ліз – це схема передачі нам всього, що необхідно для оборони, хоча формально, це нібито позика. Але, по суті, воно настільки вигідне, що називати "позикою" його некоректно. По-перше, ми отримуємо доступ до сучасної зброї – боєприпаси, обладнання – і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. По-друге, з "ленд-лізом" президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання".

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Деталі: Окремо Зеленський подякував Палаті представників США за підтримку законопроєкту за виділення 40 мільярдів доларів для подальшої збройної, фінансової й гуманітарної допомоги України.

За словами президента, в цей пакет включене не лише можливість постачання озброєння, але й фінансування для міжнародних слідчих щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами проти українців, а також фінансова й гуманітарна підтримка.

Зеленський чекає на позитивне голосування щодо законопроєкту в Сенаті найближчим часом.

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