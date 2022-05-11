Зеленский поблагодарил США за ленд-лиз и отдельно 40 миллиардов долларов

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за принятие программы ленд-лиза для Украины и отдельного пакета финансовой помощи на 40 миллиардов долларов.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Люди, хорошо помнящие историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы Союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от Соединенных Штатов для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе. Европейцы тогда получили большую номенклатуру продукции: от самолетов до грузовиков, от авиационного топлива до средств связи.

И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за такое решение и за такой символизм. Потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая несет Европе не меньшую угрозу, чем 80 лет назад.

Говоря просто, ленд-лиз – это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны, хотя формально, это якобы кредит. Но, по сути, оно настолько выгодно, что называть "кредитом" его некорректно. Во-первых, мы получаем доступ к современному оружию – боеприпасам, оборудованию – и нам не нужно искать варианты, как за это все заплатить. Во-вторых, с "ленд-лизом" президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит поставки".

Детали: Отдельно Зеленский поблагодарил Палату представителей США за поддержку законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов для дальнейшей вооруженной, финансовой и гуманитарной помощи Украины.

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По словам президента, в этот пакет включена не только возможность дальнейших поставок вооружения без лишней бюрократии, но и финансирование для международных следователей по расследованию военных преступлений, совершенных российскими оккупантами против украинцев, а также финансовая и гуманитарная поддержка.

Зеленский ожидает положительного голосования по законопроекту в Сенате в ближайшее время.

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