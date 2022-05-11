У Комишувасі Запорізької області росіяни запустили півтора десятки ракет: 1 загиблий

Одна людина загинула й ще кілька дістали поранення від обстрілів півтора десятком ракет російських окупантів по селу Комишуваха в Запорізькій області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню.

Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені".

Наслідки ракетного удару по Комишувасі Фото: Олександр Старух

Місце влучання ракети Фото: олександр старух

Наслідки ракетного удару по Комишувасі фото: олександр старух

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