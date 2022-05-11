У Комишувасі Запорізької області росіяни запустили півтора десятки ракет: 1 загиблий
Середа, 11 травня 2022, 22:47
Одна людина загинула й ще кілька дістали поранення від обстрілів півтора десятком ракет російських окупантів по селу Комишуваха в Запорізькій області.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух
Пряма мова Старуха: "Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню.
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Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені".
Передісторія:
- Зранку 11 травня системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Запоріжжям. Її уламки сильно пошкодили інфраструктурний об’єкт на околицях міста.
- Унаслідок обстрілів росіян Оріхова в Запорізькій області 10 травня 8 людей дістали поранення й одна людина загинула.
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