У Комишувасі Запорізької області росіяни запустили півтора десятки ракет: 1 загиблий

Одна людина загинула й ще кілька дістали поранення від обстрілів півтора десятком ракет російських окупантів по селу Комишуваха в Запорізькій області.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Сьогодні, 11 травня, селище Комишуваха Запорізької області було піддано нещадному бомбардуванню.

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Півтора десятки ракет розірвалося в жилих кварталах міста. Пошкоджено десятки будівель. Одна людина вбита окупантами, кілька поранені".

Наслідки ракетного удару по Комишувасі Фото: Олександр Старух

Місце влучання ракети Фото: олександр старух

Наслідки ракетного удару по Комишувасі фото: олександр старух

Передісторія:

Зранку 11 травня системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Запоріжжям. Її уламки сильно пошкодили інфраструктурний об’єкт на околицях міста.

Унаслідок обстрілів росіян Оріхова в Запорізькій області 10 травня 8 людей дістали поранення й одна людина загинула.