В Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший

Один человек погиб и еще несколько получили ранения от обстрелов полутора десятком ракет российских оккупантов по селу Камышеваха в Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Сегодня, 11 мая, поселок Камышеваха Запорожской области был подвергнут беспощадной бомбардировке.

Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах города. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены".

Последствия ракетного удара по Камышевахе Фото: александр Старух

Место попадания ракеты Фото: александр старух

Последствия ракетного удара по Камышевахе фото: александр старух

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