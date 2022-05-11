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В Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 22:47
В Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший
месторасположение камышевахи относительно запорожья. карта: google maps

Один человек погиб и еще несколько получили ранения от обстрелов полутора десятком ракет российских оккупантов по селу Камышеваха в Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Сегодня, 11 мая, поселок Камышеваха Запорожской области был подвергнут беспощадной бомбардировке.

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Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах города. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены".

Наслідки ракетного удару по Комишувасі
Последствия ракетного удара по Камышевахе
Фото: александр Старух
Місце влучання ракети
Место попадания ракеты
Фото: александр старух
Наслідки ракетного удару по Комишувасі
Последствия ракетного удара по Камышевахе
фото: александр старух

Предыстория:

  • С утра 11 мая системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Запорожьем. Ее обломки сильно повредили инфраструктурный объект в окрестностях города.
  • В результате обстрелов россиян Орехова в Запорожской области 10 мая 8 человек получили ранения и один человек погиб.

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Темы: Запорожская областьобстрелРосcия
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