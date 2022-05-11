В Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший
Среда, 11 мая 2022, 22:47
Один человек погиб и еще несколько получили ранения от обстрелов полутора десятком ракет российских оккупантов по селу Камышеваха в Запорожской области.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух
Прямая речь Старуха: "Сегодня, 11 мая, поселок Камышеваха Запорожской области был подвергнут беспощадной бомбардировке.
Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах города. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены".
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