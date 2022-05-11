В Камышевахе Запорожской области россияне запустили полтора десятка ракет: 1 погибший

Один человек погиб и еще несколько получили ранения от обстрелов полутора десятком ракет российских оккупантов по селу Камышеваха в Запорожской области.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Сегодня, 11 мая, поселок Камышеваха Запорожской области был подвергнут беспощадной бомбардировке.

Реклама:

Полтора десятка ракет разорвалось в жилых кварталах города. Повреждены десятки построек. Один человек убит оккупантами, несколько ранены".

Последствия ракетного удара по Камышевахе Фото: александр Старух

Место попадания ракеты Фото: александр старух

Последствия ракетного удара по Камышевахе фото: александр старух

Предыстория:

С утра 11 мая системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Запорожьем. Ее обломки сильно повредили инфраструктурный объект в окрестностях города.

В результате обстрелов россиян Орехова в Запорожской области 10 мая 8 человек получили ранения и один человек погиб.