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ДСНС: Розмінування українських територій може тривати до 10 років

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 04:30
ДСНС: Розмінування українських територій може тривати до 10 років
ФОТО: GETTY

Розмінування територій України може тривати 5-10 років.

Джерело: начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Росіяни застосовують дистанційні системи мінування, встановлюють некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишають після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв. Вони смертельно небезпечні для мирного населення.

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Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей.

Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • За попередніми оцінками ООН, Україна — одна з найзамінованіших країн світу.
  • Близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.
  • Через масштабне мінування ворогом дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватись для сільськогосподарської діяльності.

Теми: мінуваннявійна
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