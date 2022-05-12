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ДСНС: Розмінування українських територій може тривати до 10 років

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Розмінування територій України може тривати 5-10 років.

Джерело: начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Росіяни застосовують дистанційні системи мінування, встановлюють некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишають після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв. Вони смертельно небезпечні для мирного населення.

Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей.

Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо:

  • За попередніми оцінками ООН, Україна — одна з найзамінованіших країн світу.
  • Близько 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.
  • Через масштабне мінування ворогом дуже велика площа полів в Україні не може поки що використовуватись для сільськогосподарської діяльності.

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Теми: мінуваннявійна
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