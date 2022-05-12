ДСНС: Розмінування українських територій може тривати до 10 років

Розмінування територій України може тривати 5-10 років.

Джерело: начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Росіяни застосовують дистанційні системи мінування, встановлюють некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишають після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв. Вони смертельно небезпечні для мирного населення.

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Ці міни та боєприпаси виявлялися на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької і Луганської областей.

Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% від усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

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