ГСЧС: Разминирование украинских территорий может длиться до 10 лет

Разминирование территорий Украины может занять 5-10 лет.

Источник: начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Россияне используют дистанционные системы минирования, устанавливают неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляют после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств. Они смертельно опасны для мирного населения.

Эти мины и боеприпасы оказывались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

Напомним:

По предварительным оценкам ООН, Украина – одна из самых заминированных стран мира.

Около 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.

Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине пока не может использоваться для сельскохозяйственной деятельности.