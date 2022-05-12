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ГСЧС: Разминирование украинских территорий может длиться до 10 лет

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 04:30
ГСЧС: Разминирование украинских территорий может длиться до 10 лет
ФОТО: GETTY

Разминирование территорий Украины может занять 5-10 лет.

Источник: начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Россияне используют дистанционные системы минирования, устанавливают неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляют после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств. Они смертельно опасны для мирного населения.

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Эти мины и боеприпасы оказывались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.

Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • По предварительным оценкам ООН, Украина – одна из самых заминированных стран мира.
  • Около 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.
  • Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине пока не может использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Темы: минированиевойна
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