ГСЧС: Разминирование украинских территорий может длиться до 10 лет
Разминирование территорий Украины может занять 5-10 лет.
Источник: начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, которого цитирует "Укринформ"
Детали: Россияне используют дистанционные системы минирования, устанавливают неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляют после себя большое количество особо опасных специально установленных взрывных устройств. Они смертельно опасны для мирного населения.
Эти мины и боеприпасы оказывались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей.
Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов.
Напомним:
- По предварительным оценкам ООН, Украина – одна из самых заминированных стран мира.
- Около 300 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в гуманитарном разминировании из-за большого количества боеприпасов, оставленных оккупантами.
- Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине пока не может использоваться для сельскохозяйственной деятельности.