В России взрыв в воинской части, есть погибший

В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие.

Источник: ТАСС, местные СМИ

Детали: Отмечается, что взрыв на территории воинской части. Как минимум один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.

Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".

Напомним:

По всей России в последнее время горят стратегические объекты. На данный момент неизвестно, где были поджоги, а где случайность.

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