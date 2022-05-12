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В России взрыв в воинской части, есть погибший

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 09:30
фото иллюстративное

В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие.

Источник: ТАСС, местные СМИ

Детали: Отмечается, что взрыв на территории воинской части. Как минимум один человек погиб, еще 8 обратились за медицинской помощью.

Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".

Напомним:

  • По всей России в последнее время горят стратегические объекты. На данный момент неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
  • В Дзержинске Нижегородской области был пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем.
  • На Сахалинской тепловой электростанции произошел масштабный пожар.
  • На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы тоже произошел пожар.

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Темы: Росcияпожарвойнадиверсанты
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