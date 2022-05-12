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Уся Луганщина без води та електрики – ОВА

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 10:19
Уся Луганщина без води та електрики – ОВА
гайдай, фото з соцмереж

Військово-цивільна адміністрація Луганщини повідомляє, що уся область зараз без води та електрики.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Гайдай наголосив, що вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.

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Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.

Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.

Також за його словами лише понад 21 тисяча абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.

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Нагадаємо: Влада постійно просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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