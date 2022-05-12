Уся Луганщина без води та електрики – ОВА

Військово-цивільна адміністрація Луганщини повідомляє, що уся область зараз без води та електрики.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: Гайдай наголосив, що вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.

Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.

Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.

Також за його словами лише понад 21 тисяча абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди.

Нагадаємо: Влада постійно просить жителів регіону не зволікати з евакуацією.