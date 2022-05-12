Вся Луганщина без воды и электричества – ОВА

Военно-гражданская администрация Луганщины сообщает, что вся область сейчас без воды и электричества.

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Гайдай подчеркнул, что уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось.

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Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Отдельные линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не разрешают постоянные обстрелы.

Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения.

Также, по его словам, только свыше 21 тысячи абонентов еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду.

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Напомним: Власти постоянно просят жителей региона не медлить с эвакуацией.