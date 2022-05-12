Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вся Луганщина без воды и электричества – ОВА

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 10:19
гайдай, фото с соцсетей

Военно-гражданская администрация Луганщины сообщает, что вся область сейчас без воды и электричества.

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: Гайдай подчеркнул, что уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось.

Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Отдельные линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не разрешают постоянные обстрелы.

Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения.

Также, по его словам, только свыше 21 тысячи абонентов еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду.

Напомним: Власти постоянно просят жителей региона не медлить с эвакуацией.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Россия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС

Кремль пытается подготовить россиян к "присоединению" ОРДЛО – росСМИ

фотоМассовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Сводка Генштаба: оккупанты безуспешно штурмуют несколько городов на Донбассе

Экс-посол Китая в Украине предрек поражение РФ в войне, но публикацию удалили

обновленоВраг снова ударил по Кременчугу: четыре "прилета" в НПЗ

Все новости...
Луганская область
Луганщина: Оккупанты стреляли 26 раз и повредили 24 дома
Луганщина: ВСУ уничтожили переправы оккупантов через Северский Донец
Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию
Последние новости
21:24
"Скорая" вернулась пустой. История медсестры, которая ехала спасать мариупольцев из "Азовстали"
21:16
видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций
21:16
Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz может полностью выйти из РФ
21:15
Россияне убили еще 4 украинцев в Донецкой области
21:03
В Эстонии правительство оказалось на грани распада
21:00
Как улучшить украинский: подборка ресурсов от Минкульта
20:46
В агрокомитете ВРУ назначили нового главу
20:44
Десантники из Stinger "приземлили" очередной российский вертолет
20:41
Германия не поддерживает поставки самолетов в Украину - МИД
20:41
В Киеве ураган повлек за собой отключение света, а также сломал 400-летняю липу
Все новости...