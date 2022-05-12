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Украинцы получили премию Атлантического совета США

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 10:29
Украинцы получили премию Атлантического совета США
На фото: жители города Энергодар на мирном митинге против оккупантов 20 марта. Фото из Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова

Лауреатом премии Атлантического совета "За выдающееся лидерство" стал народ Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский во время выступления на церемонии вручения награды, Офис президента

Дословно ОПУ: "Премия украинцам присуждена за стойкость и мужество в противостоянии российскому вторжению. Это впервые The Atlantic Council награждает весь народ или нацию".

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Детали: Награду украинскому народу передали послу Украины в США Оксане Маркаровой.

Зеленский поблагодарил Atlantic Council за награду "За выдающееся лидерство" украинского народа, рассказал о смелых украинцах и призвал жителей других стран посещать Украину.

Вручение награды The Atlantic Council за выдающиеся достижения в сфере лидерства – это ежегодное мероприятие, которое проводится в Вашингтоне и транслируется в прямом эфире.

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В этом году в церемонии приняли участие около 500 человек из более чем 30 стран.

Темы: Украинавойнамир
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