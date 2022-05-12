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Ворог блокує підземні виходи з "Азовсталі", але захисники контратакують - радник мера

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 11:52

У Маріуполі росіяни блокують підземні виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", українські захисники вдаються до контратак.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Вчора ворог не припиняв спроби штурму по землі. Основна мета - блокування виходів з системи підземних переходів, на які ворогу вказав зрадник.

Не дивлячись на це, наші захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім. Героїзму захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису".

Деталі: За словами Андрющенка, одна з найбільших проблем для захисників - дрони. Якби був спосіб їх засліпити або саджати – українським воїнам було б набагато легше. І не лише в "Азовсталі".

Нагадаємо: Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина  звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

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Що передувало: Колишній начальник зміни з обладнання у конверторному та товстолистовому цехах "Азовсталі" в Маріуполі Олександр Чупрін здав окупантам позиції, де на заводі можуть ховатися українські захисники.

Українські правоохоронці повідомили про підозру цій людині у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності.

За даними слідства, підозрюваний передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату "Азовсталь" у м. Маріуполі.

Теми: Маріуполь
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