Враг блокирует подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют - советник мэра

В Мариуполе россияне блокируют подземные выходы из металлургического комбината "Азовсталь", украинские защитники прибегают к контратакам.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Вчера враг не прекращал попыток штурма по земле. Основная цель – блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель.

Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем. Героизму защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания.

Детали: По словам Андрющенко, одна из самых больших проблем для защитников - дроны. Если бы был способ их ослепить или приземлять – украинским воинам было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали".

Напомним: Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".

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Что предшествовало: Бывший начальник смены оборудования в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдал оккупантам позиции, где на заводе могут скрываться украинские защитники.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении этому человеку в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.

По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината "Азовсталь" в г. Мариуполе.