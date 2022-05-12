Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг блокирует подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют - советник мэра

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 11:52

В Мариуполе россияне блокируют подземные выходы из металлургического комбината "Азовсталь", украинские защитники прибегают к контратакам.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Вчера враг не прекращал попыток штурма по земле. Основная цель – блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель.

Реклама:

Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем. Героизму защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания.

Детали: По словам Андрющенко, одна из самых больших проблем для защитников - дроны. Если бы был способ их ослепить или приземлять – украинским воинам было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".

Что предшествовало: Бывший начальник смены оборудования в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдал оккупантам позиции, где на заводе могут скрываться украинские защитники.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении этому человеку в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.

По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината "Азовсталь" в г. Мариуполе.

Темы: Мариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Ноовочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
Все новости...
Реклама: