"Азовсталь": Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації

Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

Джерело: Сергій Волина у Twitter та Facebook

Дослівно: "Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, томущо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи…

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Звертаюся до кожної людини планети Земля, допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення".

Деталі: Зазначається, що Ілон Маск "довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все", "він ніколи не здається, як і ми".

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