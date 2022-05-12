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"Азовсталь": Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 02:05
ФОТО: facebook.com/serjvlk

Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина  звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

Джерело: Сергій Волина у Twitter та Facebook

Дослівно: "Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, томущо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи…

Звертаюся до кожної людини планети Земля, допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення".

Деталі: Зазначається, що Ілон Маск "довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все", "він ніколи не здається, як і ми".

Нагадаємо:

  • 7 травня Сергій Волина заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. І вони все ще сподіваються, що рішення про їх порятунок буде ухвалене.  
  • Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Домовленості ще немає. Переговори тривають.

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Теми: МаріупольвійнаІлон Маск
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