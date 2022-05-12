"Азовсталь": Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації

Командир морпіхів, які боронять Маріуполь, Сергій Волина звернувся до винахідника Ілона Маска по допомогу в евакуації з "Азовсталі".

Джерело: Сергій Волина у Twitter та Facebook

Дослівно: "Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети знаходяться поряд, томущо я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи…

Звертаюся до кожної людини планети Земля, допоможіть зробити так, щоб Ілон побачив моє звернення".

Деталі: Зазначається, що Ілон Маск "довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все", "він ніколи не здається, як і ми".

Нагадаємо:

7 травня Сергій Волина заявив, що захисники опинилися у пекельному реаліті-шоу, за яким спостерігає увесь світ. І вони все ще сподіваються, що рішення про їх порятунок буде ухвалене.

Українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ. Домовленості ще немає. Переговори тривають.