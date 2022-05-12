Росія "латає" розбиті в Україні війська іржавою технікою 60-х років – розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Росія не може повноцінно відновити боєздатність виведених з України військових підрозділів.

Джерело: ГУР МОУ у Facebook

Дослівно розвідка: "Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ.

Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва".

Деталі: За даними розвідки, Росія забирає техніку, яка десятиліттями іржавіла на складах довгострокового зберігання. Військових змушують приймати ці "іржаві та гнилі" машини і доповідати командуванню про "повну укомплектованість та забезпечення бойових частин".

У ГУР з’ясували, що упродовж квітня з баз зберігання РФ зняли:

18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ "Акація" з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

Також, за даними розвідки, відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється за допомогою озброєння та військової техніки, знятих зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: