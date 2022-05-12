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Россия "латает" разбитые в Украине подразделения ржавой техникой 60-х годов – разведка

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 14:41
Россия латает разбитые в Украине подразделения ржавой техникой 60-х годов – разведка
Фото ГУР из Facebook

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений.

Источник: ГУР МОУ в Facebook

Дословно разведка: "Последствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ.

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Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50-60 годов производства".

Детали: По данным разведки, Россия забирает технику, которая десятилетиями ржавела на складах долгосрочного хранения. Военных заставляют принимать эти "ржавые и гнилые" машины и докладывать командованию о "полной укомплектованности и обеспечении боевых частей".

В ГУР выяснили, что в течение апреля с баз хранения РФ сняли:

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  • 18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ВО (Уссурийск, Приморский край);
  • 28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск);
  • 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
  • 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.).

Также, по данным разведки, восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО осуществляется с помощью вооружения и военной техники, снятых с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

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Темы: Росcияразведкавойна
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