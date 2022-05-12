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В Ізмаїлі вирішили позбутися проспекту і музею Суворова

Мазуренко Альона Четвер, 12 травня 2022, 17:34
Проспект Суворова в Ізмаїлі, фото: Ельдар Сарахман, УП

На Одещині Ізмаїльська міськрада планує перейменувати проспект Суворова на проспект Незалежності, а музей Суворова – на Ізмаїльський міський військово-історичний музей.

Джерело: Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко у Facebook

Пряма мова: "Ми переосмислюємо багато речей, які були звичними. Для нашого міста одним із нагальних питань є присутність на території міста та у масовій свідомості пам'ять про Суворова...

Фракція політпартії "Слуга народу" підтримує ініціативу виконкомітету Ізмаїльської міськради і вважає символічним, що головний проспект нашого міста буде називатися проспект Незалежності".

Деталі: Зокрема, 12 травня на сесію Ізмаїльської міськради винесли питання про перейменування проспекту Суворова на проспект Незалежності.

Крім того, міськрада пропонує управлюнню культури і туризму створити на базі місцевого музею Суворова – Ізмаїльський міський військово-історичний музей.

Відділу освіти пропонують перейменувати спеціалізовану загальноосвітню школу №1 ім. А.В. Суворова І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови.

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Також у місті планують перейменувати вулицю Московську – на вулицю Захисників України.

Відповідний проект рішення "Про увічнення подій сучасної української історії" опубліковано на офіційному сайті міста.

У Ізмаїлі також є пам'ятник Суворову. Цей пам'ятник є пам'яткою монументального мистецтва нацзначення та знаходиться під охороною держави, тому за словами мера, з ним не можна нічого поки що зробити, хіба що "перенести".

 
Пам'ятник Суворову 
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

У місті планують звернутися до Кабміну та центральних органів виконавчої влади для ухвали рішення, що з ним робити далі.

Найближчими днями комунальне підприємство "Жилсервіс" має встановити навколо пам'ятника Суворову паркан – "до остаточного вирішення його долі на державному рівні".

Знати більше: "Столиця Бессарабії", або Чому хоч раз у житті треба побувати в Ізмаїлі

Теми: Одеська областьдекомунізаціяРосіявійна
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